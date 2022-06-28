ORC Araştırma'dan bomba anket! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında ipi göğüsledi

Türkiye 2023 seçimlerine doğru ilerlerken anket çalışmaları da hız kazandı. ORC Araştırma, 51 ilde 15 binden fazla kişiyle görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını yayınladı.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN KARŞISINDA YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Ankete katılan vatandaşlara " Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olursa oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Vatandaşların yüzde 50.3'ü Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan karşısında destek vermeyeceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 37.4 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 12.3'ü ise kararsız bu konuda kararsız olduklarını dile getirdi.

MİLLET İTTİFAKI FARKI AÇTI

Ankette ayrıca katılımcılardan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında bir tercih yapmaları istendi. Cumhur İttifakı'nın kazanacağını ifade edenlerin sayısı yüzde 36.6 olarak ölçülürken Millet İttifakı'nın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 54.7 oldu. Katılımcıların yüzde 8.7'si soruya fikri olmadığını şeklinde yanıt verdi.

VATANDAŞLARIN ÇOĞU "PARLAMENTER SİSTEM" DEDİ

Vatandaşlara sorulan soruların arasında "Parlamenter sisteme geçilmeli mi?" sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 51.9'u parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini belirtirken yüzde 32.4'ü ise Türkiye'nin başkanlık sistemi ile yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.