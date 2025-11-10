Orban ve Trump Arasında Petrol Yaptırımları Üzerine Anlaşma Tartışması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlardan Macaristan'ı muaf tutmasına ilişkin yaşanan süre belirsizliğine yönelik açıklamasında, "Trump ve ben, Macaristan'ın ABD'nin petrol yaptırımlarından süresiz olarak muaf tutulacağı konusunda sözlü bir anlaşma yaptık. Trump başkan, ben başbakan olduğumuz sürece hiçbir yaptırım uygulanmayacak" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 7 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile görüşmüş, görüşmenin ardından bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlardan Macaristan'ı 1 yıl süreyle muaf tutacağını açıklamıştı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkilinin söz konusu açıklamasına Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan yalanlama geldi. Macar Bakan, Trump'ın hiçbir zaman belirli bir zaman diliminden bahsetmediğini vurguladı. Yaşanan zaman karmaşasına yönelik bir açıklama da Başbakan Orban'dan geldi. Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'la, Macaristan'ın Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından kısa bir süre için değil, süresiz olarak muaf tutulacağı konusunda mutabık olduklarını ifade etti. Orban "Trump ve ben, Macaristan'ın ABD'nin petrol yaptırımlarından süresiz olarak muaf tutulacağı konusunda sözlü bir anlaşma yaptık. Trump başkan, ben başbakan olduğumuz sürece hiçbir yaptırım uygulanmayacak" dedi. - BUDAPEŞTE