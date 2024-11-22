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Orban'dan Netanyahu'ya Davet: UCM'nin Kararına İtiraz

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini ve kararın geçersiz olacağına dair garanti vereceğini açıkladı. Orban, UCM'nin kararını 'poliitk amaçlar taşıyan' bir karar olarak nitelendirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet edeceğini ve tutuklama emrine uymayacağının garantisini vereceğini açıkladı.

AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosuna açıklamalarda bulundu. Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı vermesine tepki gösterdi. UCM'nin kararını "aşırı derecede küstah ve alayı" olarak nitelendiren Orban, kararın "hukuki bir karar gibi görünse de aslında siyasi amaçlar taşıdığını" öne sürdü. Orban, "Burada başka seçenek yok, bu karara karşı gelmeliyiz. Bugün ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğim. Buraya gelmeye karar verirse kendisine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağının ve bu kararın şartlarına uymayacağımızın garantisini vereceğim" ifadelerini kullandı.

Çin, UCM'yi "nesnel tutum" almaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği olağan basın toplantısında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni "objektif ve adil olmaya" çağırdı. Lin, "Çin, UCM'nin tarafsız ve adil bir tutum sergilemesini ve yetkilerini yasalara uygun şekilde kullanmasını umuyor" dedi. Lin, Filistin meselesinde uluslararası toplumun adalet ve hakkaniyete ulaşmayı, uluslararası hukukun otoritesini korumayı amaçlayan her türlü çabasını desteklediğini söyledi.

Öte yandan, dün Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden eylemleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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