Orban: Avrupa Ukrayna'daki Barış Sürecinden Dışlandı

Macaristan Başbakanı Victor Orban, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda Avrupa'nın güvenlik modeli ve Ukrayna barış sürecinde tamamen dışlandığını belirtti. Orban, barış sürecinin kontrolünün Rusya ve ABD'ye verildiğini ifade etti.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda " Ukrayna'daki barış sürecinin kontrolünü tamamen Ruslara ve Amerikalılara verdik. Maalesef bu süreçte hiçbir rolümüz yok. Avrupa, güvenlik ve Ukrayana konusunda tamamen kenara itildi" dedi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, İtalya'daki resmi temasları kapsamında La Repubblica gazetesine röportaj verdi. Avrupa'nın gelecekteki güvenlik modeli ve Ukrayna uzlaşması konusundaki tartışmalardan dışlandığını söyleyen Orban, "Ukrayna'daki barış sürecinin kontrolünü tamamen Ruslara ve Amerikalılara verdik. Maalesef bu süreçte hiçbir rolümüz yok. Avrupa, güvenlik ve Ukrayana konusunda tamamen kenara itildi. Avrupa'nın gelecekteki güvenlik modeli ile Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkisinde oyunun dışında kaldı. Burada tartışılacak hiçbir şey yok" dedi. ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek ABD Başkanı Donald Trump ile Rus petrolüne yönelik yaptırımları ele alacağını açıklayan Orban, "Bizim tarafımızdan yaptırımlar bir hata. Macaristan için her zaman bir çözüm bulmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı 22 Ekim'de Rusya'nın Rosneft ve Lukoil petrol devlerini ve bunların 34 yan kuruluşunu kara listeye aldığını açıklamıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'un bu kısıtlamaların Ukrayna'daki çatışma konusunda Moskova'ya önemli bir baskı uygulamasını beklediğini söylemişti. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
