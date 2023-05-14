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Öncü, Hınıs'ta oy kullandı

Öncü, Hınıs'ta oy kullandı

Politika Haberleri

AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Fatma Öncü, oyunu Hınıs'ta Ovakozlu İlk ve Orta Okulunda kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Fatma Öncü, oyunu Hınıs'ta Ovakozlu İlk ve Orta Okulunda kullandı. 1075 nolu sandıkta oyunu kullanan Öncü, sandık görevlilerine teşekkür etti.

Öncü; "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Seçimlerin güvenliği için devletimiz gerekli tüm tedbirleri aldı. Sandıklarda görev yapan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir sonuçla seçimleri tamamlamış oluruz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Fatma Öncü Erzurum Politika Haberler

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