On İkinci Kalkınma Planı'nda Adalet Hizmetleri için yeni hedefler belirlendi

2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM'ye sunuldu. Planın 'Adalet Hizmetleri' bölümünde yeni anayasa, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanması hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile işbirliği sürdürülecek ancak aktif rol üstlenme politikası yeni planda yer almadı.

SİNAN TARTANOĞLU

2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM'ye sunuldu. Kalkınma Planı'nın "Adalet Hizmetleri" ile ilgili bölümünde; yeni anayasanın yanı sıra "Yeni bir 'Yargı Reformu Stratejisi' ve 'İnsan Hakları Eylem Planı" hazırlanması hedeflendi. On Birinci Kalkınma Planı'nda da yer alan "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile yapıcı işbirliği sürdürülecektir" hedefi, yeni planda da yerini korudu. Ancak "Alınan kararlarda söz sahibi olmak üzere aktif rol üstlenilecektir" politikası yeni planda yer almadı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM'ye sunuldu. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine dağıtıldı. Kalkınma Planı'nın "Adalet Hizmetleri" ile ilgili bölümünde, şu politika ve tedbirler sıralandı.

"Adalet Hizmetleri" alanında hedeflenen politika ve tedbirler şöyle sıralandı:

"Çağın gereklerine uygun, daha özgürlükçü, kapsayıcı ve demokratik bir Anayasa hazırlanacaktır. Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler güçlendirilecektir. Katılımcı bir hazırlık süreciyle yeni bir 'Yargı Reformu Stratejisi' ve 'İnsan Hakları Eylem Planı' hazırlanacaktır. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla uygulamadaki eksiklerin tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ülkemizde insan hakları alanında çalışan kurumların kurumsal kapasiteleri geliştirilecektir.

"AİHM İLE YAPICI İŞ BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLECEK"

BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki insan hakları mekanizmaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile yapıcı işbirliği sürdürülecektir."

On Birinci Kalkınma Planı'nda "BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nezdindeki insan hakları mekanizmaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile yapıcı işbirliği sürdürülecek ve alınan kararlarda söz sahibi olmak üzere aktif rol üstlenilecektir" ifadeleri yer almıştı. AİHM kararları ile ilgili olarak yeni planda, "alınan kararlarda söz sahibi olmak üzere aktif rol üstlenilecektir" hedefine yer verilmedi.

"Adalet Hizmetleri" alanında belirlenen diğer bazı politika ve tedbirler ise şöyle:

"Uluslararası insan hakları mekanizmalarının gündeminde bulunan veya gündeme getirilmesinde yarar görülen konularda kabul edilecek kararlara ortak sunucu olma yönünde faaliyetler yürütülecektir. Ayrımcılık ve nefretle mücadele güçlendirilecektir. Ayrımcılık ve nefretle mücadele alanında izleme ve denetim mekanizmaları güçlendirilecektir. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığı güçlendirilecektir.

"HAKİM VE SAVCILARA İLİŞKİN DİSİPLİN SÜRECİ GÖDEN GEÇİRİLECEK"

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından sorun oluşturan unsurların tespiti için durum analizi yapılacak, bu husustaki iyi uygulama örnekleri ile uluslararası standartlar incelenerek rapor hazırlanacaktır. Hakim ve savcılara ilişkin disiplin süreci hukuki öngörülebilirlik, hakimlik teminatı ve hak arama hürriyeti çerçevesinde gözden geçirilecektir.

"LEKELENMEME HAKKININ DAHA ETKİN KORUNMASI"

Lekelenmeme hakkının daha etkin korunması için Cumhuriyet savcılarının takdir yetkilerinin genişletilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.