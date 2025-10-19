Haberler

Ömer Çelik'ten KKTC'ye Destek Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Kıbrıs Türk davasına sürdürecekleri desteği vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
500
