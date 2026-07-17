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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, toprağa verildi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, toprağa verildi
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için cenaze töreni düzenlendi. Olcay Baykal'ın naaşı, Antalya'dan Ankara'ya getirildikten sonra Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Baykal, eşi Deniz Baykal'ın da bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı Devlet Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, çok sayıda siyasetçi, Baykal ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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