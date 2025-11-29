Haberler

Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

Güncelleme:
Mehmet Ağar, Uludağ'daki yemekte yargı mensuplarıyla bir araya gelmesine yönelik eleştirilere "Bu bir kutlama yemeğiydi, devlet meselesi konuşulmadı" diyerek yanıt verdi. Ağar, Bursa Başsavcısı'nın fotoğraf nedeniyle görevden alındığı iddiasını ise reddetti.

  • Mehmet Ağar, Uludağ'da yargı mensuplarıyla çekilen fotoğrafın ardından yapılan buluşmanın bir kutlama yemeği olduğunu açıkladı.
  • Mehmet Ağar, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın fotoğraf nedeniyle görevden alınmadığını belirtti.
  • Buluşmada Mehmet Ağar, Ömür Topaç, Lütfullah Kayalar, Ramazan Solmaz ve Ali Faruk Solmaz yer aldı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Uludağ'da yargı mensuplarıyla birlikte çekilen fotoğrafın gündem olmasının ardından Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar'a konuştu. Söz konusu yemeğin kamuoyunda tartışılmasına tepki gösteren Ağar, buluşmanın iddia edildiği gibi siyasi veya bürokratik bir görüşme olmadığını ifade etti.

"BİR KUTLAMA YEMEĞİYDİ"

Ağar, yemeğin gerçekleştirildiği Grand Yazıcı Otel'in sahibi Hayri Yazıcı'nın uzun süren sağlık tedavisinin ardından iyileştiğini hatırlatarak, toplantının bir "kutlama yemeği" olduğunu belirtti. Ağar, "Hayri Yazıcı 9 ay entübe kaldı. İyileşince dostlarını aynı masada topladı. Bir kutlama yemeğiydi. Devlet meselesi o kadar kalabalık masada mı konuşulur? Masada bazılarıyla konuşamadık bile" dedi.

"GÖREVDEN ALINMA NEDENİNİ BİLİYORUM AMA..."

Fotoğrafın gündeme gelmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, HSK kararıyla görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekmişti. Avşar'ın bu durumu hatırlatması üzerine Ağar, Solmaz'ın fotoğraf nedeniyle görevden alındığı iddiasını reddetti. Ağar, konuya ilişkin, "Benden neden rahatsız olsunlar? Bursa Başsavcısı o fotoğraf nedeniyle görevden alınmadı. Alınma nedenini biliyorum ama söylemek bana yakışmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde; Mehmet Ağar (1), Kılıçdaroğlu döneminde CHP kontenjanından seçilen eski HSK üyesi Ömür Topaç (3), İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar (4) ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz (2) ile avukat oğlu Ali Faruk Solmaz'ın birlikte yemek yedikleri kare büyük yankı uyandırmıştı.

