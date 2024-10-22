Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamanın ardından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye katılacağı iddia edildi.

BAHÇELİ'DEN "ÖCALAN" ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

"İYİ PARTİLİ 15 VEKİL MHP'YE GEÇİYOR"

Bahçeli'nin açıklamasının yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bahçeli'nin konuşmasının hemen ardından, İYİ Parti'de 15 milletvekilinin MHP'ye geçmek için harekete geçtiği öne sürüldü. İstifa edecek isimlerin partinin önemli kişileri olduğu belirtildi. Bunlardan bir tanesinin de geçtiğimiz haftalarda istifasını sunan Dursun Ataş olduğu iddia edildi. Öte yandan istifa edecek isimlerden bazılarının AK Parti'ye geçme fikri üzerinde düşündüğü ifade edildi.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."