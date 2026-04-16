AK Parti'li Açıkkapı, Bakan Tekin'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yapılan saldırılara ilişkin, "Bu konuda toplumsal değerlerimizi önceleyen değer yargılarımızı yerle bir eden yaklaşım içerisinde olanların ne Yusuf Tekin'e ne bize ahlak dersi vermelerini asla kabul edemeyiz. Bu konuda Sayın Yusuf Tekin'e yönelik linç kampanyası kabul edilemez." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şanlıurfa'da da okulda silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlatan Açıkkapı, bu konunun üzerinde titizlikle durulması gerektiğini belirtti.

Eğitim yuvaları olan okulların hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Açıkkapı, Kahramanmaraş'taki saldırının tüm yönleriyle inceleneceğini, sebep ve sonuçların ele alınacağını dile getirdi.

"Nerede hata ve yanlışlar yaptık?" sorusuna yanıt bulunmasını isteyen Açıkkapı, kontrolsüz medya içeriklerinin, şiddeti normalleştiren televizyon dizilerinin benzer vakaların artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Gereken her adımı atmakta kararlı olduklarını vurgulayan Açıkkapı, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta okullardaki saldırıların görüşüleceğini ve tüm siyasi partilerin bu konuyla ilgili komisyon kurulması konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmelidir. Bu konu AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin veya İYİ Partinin, DEM Parti'nin, Yeni Yol Partisinin, mevcut siyasi partilerin tamamını ilgilendiren konudur. Okullardaki olaylar üzerinden kolaycılığa kaçıp Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e yönelik gayriahlaki yaklaşımları reddediyoruz. Bu konuda toplumsal değerlerimizi önceleyen değer yargılarımızı yerle bir eden yaklaşım içerisinde olanların ne Yusuf Tekin'e ne bize ahlak dersi vermelerini asla kabul edemeyiz. Bu konuda Sayın Yusuf Tekin'e yönelik linç kampanyası kabul edilemez."

AK Parti'li Açıkkapı, çocukların "konuşmasın" denilerek teknolojik çöplüğe atıldığını kaydetti. Çocukların ruh dünyasının, psikolojisinin altüst edildiğini belirten Açıkkapı, öğretmenlerin çocukları korumak için canlarından vazgeçtiğini belirtti.

Açıkkapı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifinin önergelerle ötelenmeye çalışıldığını söyledi.