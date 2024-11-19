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Oktay ve Craxi'den Ukrayna ve Filistin Üzerine Önemli Değerlendirmeler

Oktay ve Craxi'den Ukrayna ve Filistin Üzerine Önemli Değerlendirmeler
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşının bölgedeki dengelere etkisini ve Filistin meselesinin çözümü için uluslararası işbirliği gerekliliğini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyetiyle görüştü.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacmine, Rusya- Ukrayna Savaşına, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına, Balkanlar ve Afrika'daki gelişmelere işaret ederek, heyetle bu konuları değerlendirme fırsatı bulacaklarını söyledi.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kiev'e, Amerikan menşeli balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdiği" haberlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Oktay, "Rusya- Ukrayna tarafındaki son gelişmeler, bölgedeki hassas dengeleri daha da hassas duruma getirmiş durumda. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da destekleyici açıklamaları bölgedeki hassas durumu daha da ileri boyuta taşımış durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin, bu gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülke olarak, krizin daha ileri aşamaya geçmemesi için hassas bir denge yürüttüğüne işaret eden Oktay, "Aynı zamanda da şunu düşünüyoruz; tarafların, son gelişmeler üzerine askeri anlamda bir başarıya odaklanırken, sahada stratejik anlamda bir çıkmaza sürüklendiğini görüyoruz." dedi.

Oktay, çözümün askeri başarılara değil, her iki tarafın da masada olduğu karşılıklı diyalog ve müzakere sürecinin geliştirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Gazze'de, Batı'nın ikiyüzlü bir yaklaşım sergilediğini belirten Oktay, Rusya- Ukrayna tarafında gösterilen hassasiyetin, burada gösterilmediğini dile getirdi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Oktay, "Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerinin finansmanı, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerinin engellenmesiyle ilgili somut tedbirler içerebilecek, parlamentolar nezdinde ciddi işbirliklerinin geliştirilmesine katkı verebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, görüşmede, Türkiye'nin AB serüveni ve göç konularını da ele alacaklarını bildirdi.

"Filistin sorununu çözüme kavuşturmadan barışı sağlayamayacağız"

İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Craxi ise Ukrayna meselesinin kendileri için en önemli endişe konularından biri olduğunu belirterek, "Geleceğini öngöremedik maalesef. Daha doğrusu uzun bir uykudan uyandık. Bugün artık dünyanın iç içe olduğu bu dönemde 'Sadece ticaret yeter, siyasete artık gerek kalmadı' dedik. Ancak siyaset konuşmadığı zaman silahlar konuşur." ifadesini kullandı.

Barış istediklerini dile getiren Craxi, "Barış için çalışıyoruz. Türkiye'nin rolünü takdirle karşılıyoruz. Ancak Ukrayna halkı tarafından da benimsenen bir barış olmasını önemsiyoruz." sözlerini sarf etti.

7 Ekim'de iki katliam olduğunu söyleyen Craxi, "İsrail halkı ve Filistin halkı. Uluslararası arenada hepimizin sorumluluğu barış sürecinin çok uzun bir zaman kenara itilmesi oldu. Filistin'in yaşadığı tarihsel süreçle şu an yaşadığımız savaş sürecinin tam manasıyla bağlantılı olmadığını düşünüyorum. Ancak Filistin sorununu çözüme kavuşturmadan barışı sağlayamayacağız." görüşünü paylaştı.

Ateşkesin sağlanması, mülteci sorununun çözülmesi, "iki ülke, iki devlet" düşüncesinin gerçekleşmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayan Craxi, Avrupa Birliğinin, bu tarihsel süreci gecikmeyle takip ettiğini de belirtti.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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