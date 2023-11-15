Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP'den aday adayı oldu

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam eden başvuru süreci kapsamında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık başvurusunu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde aday adaylık başvurusunu yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, başvuru evraklarını Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a teslim etti.

Başkan Kılıç aday adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, "2014 yılında çıktığımız kutlu yolculuğumuzdan bu yana Allah'a şükürler olsun anlımız açık, yüzümüz ak, başımız dik Oğuzelili hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Bugün iki dönemdir anlımızın akıyla sürdürdüğümüz bu kutlu göreve tekrar talip olmak için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimize gelerek, Oğuzeli Belediye Başkanlığı için aday adaylık sürecimizi başlattık. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana hepimizin hayallindeki Oğuzeli'ni gerçekleştirmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. Bu kutlu yola çıkarken alt ve üst yapıları tamamlanmış yolları, parkları, sosyal tesisleri, yeşil alanları, hizmet binaları, eğitim alanları, kültür ve sanat etkinlikleri ile 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin konforlu bir yaşam sürdüğü herkesin örnek aldığı marka bir şehir hayal ettik. Bu hayaller ile söz verdiğimiz her işimizde kaynaklarımızı ve imkanlarımızı etkin, verimli şekilde kullanarak çocuklarımız, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, yaşlılarımız ve dezavantajlı gruplarımız kısaca tüm paydaşlarımız için geliştirdiğimiz proje ve çalışmalarla 'Üretken Belediyeciliğin' en güzel örnekleriyle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' inancı ile görev yaptığımız boyunca Oğuzeli'ni Gaziantep'in ve Türkiye'nin marka kenti yapmaya, hemşerilerimizin yüzünüzdeki mutluluk ve memnuniyetten aldığımız güç ve destekle yılmadan, yorulmadan çalışmaya gayret gösterdik. İlçemizde kurumsal, kentsel ve kültürel dönüşümü hızlandırarak yeni nesil belediyecilik anlayışıyla tüm kesimlerin yönetim sürecine dahil olmasına özen göstererek, hizmetlerimizi Oğuzelimiz'in her köşesine ilmek ilmek işledik. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile sadece bölgemizde değil, ülkemizde de örnek belediyeler arasında yer aldık. Hep birlikte daha güzel bir Oğuzeli için çalışma fırsatını şahsıma layık gören başta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz'a, hizmet yolculuğumuzda birlikte yürümekten onur duyduğum Milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza ve kutlu davamıza omuz vermiş dava arkadaşlarıma minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde daha güçlü bir şekilde hemşerilerimiz ile oluşturduğumuz bu güven ve gönül köprüsü sayesinde Oğuzelimiz'e daha nice güzellikler katacak ve daha büyük projeleri hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum. Yaptığımız aday adaylık başvurumuzun başta Oğuzelimiz olmak üzere Gazi Şehrimize ve teşkilatımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın" diye konuştu. - GAZİANTEP