Uzman öğretmenlikte 10 yıl hizmeti olanlara başöğretmen ünvanı verilecek

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Milli Eğitim Akademisi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara "başöğretmen" ünvanı verilecek.

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 16 madde daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği sağlamak üzere planlı, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki gelişim faaliyetleri düzenlenecek. Bu faaliyetler, merkezi veya mahalli olarak gerçekleştirilebilecek.

Öğretmen ve yöneticilere yönelik düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetleri; talep ve ihtiyaçlara, eğitim alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ile Bakanlık politikalarına uygun olarak belirlenecek. Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev yaptıkları okul türü ve kademesi ile atama alanları dikkate alınarak beşer yıllık dönemleri içeren bireysel mesleki gelişim planları hazırlanacak.

Mesleki gelişim faaliyetleri düzenli olarak izlenecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları planlanacak mesleki gelişim faaliyetlerinde dikkate alınacak. Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin oluşturulacak planlar, programlar, uygulama ve uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kariyer basamakları

Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşacak. Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek.

Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilecek.

Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Yönetici görevlendirme

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları, yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek.

Yönetici yetiştirme programına alınanlardan, bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilecek. Yöneticiler 4 ders yılı için görevlendirilecek, aynı eğitim kurumunda aynı ünvanla en fazla 8 ders yılı görev yapabilecek.

Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınacak. Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacak.

Bu maddeye ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ve düzenleme 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek.

Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlara, Bakan onayıyla özel program ve proje uygulayan okul ve kurum olarak seçilenler ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak.

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına birinci fıkra kapsamında okul müdürlüğü görevi verilebilecek.

Görüşmelerden

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklilerin, asgari ücretlilerin ağır bir yoksulluk içerisinde olduğunu, vatandaşların maaşlarına zam beklediğini söyledi. Emir, "Biz de her akşam saat 21.00'de 'Türkiye ayağa kalk.' diyoruz. Işıklarımızı yakıp söndürüyoruz." dedi.

Emir'in konuşmasının ardından CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in saat 21.00'de ışıkların açılıp kapatılması çağrısına uyarak, cep telefonlarının ışıklarını bir dakika süresince açıp kapattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklifin görüşmeleri sırasında söz alarak, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Gül, "Cumhurbaşkanımıza yönelik 'Anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider.' gibi bir açıklamada bulunmuştur. Sayın Doğan Aydal nereye bağlı, nereye ait, onu bilemiyoruz ama demek ki kendi bilinçaltında gideceği yer Amerika." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına ve ailesine yönelik yapılan sistematik saldırıları çok iyi bildiklerini belirten Gül, "Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbesine de F-16'lara da tanklara da karşı duran, bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda ölünceye kadar kalacak ve mücadele edecek bir dava adamıdır. Bu konudaki Doğan Aydal'ın ifadelerini aynen iade ediyoruz. Yerli ve milli olmayan bir anlayışı kınadığımı ifade ediyorum." diye konuştu.

16 maddenin daha kabul edilmesiyle, teklifin 22 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmiş oldu.

Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, daha önce bugün için alınan çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, verilen aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 16 Temmuz Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)