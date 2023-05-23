Sinan Oğan'ın 2. tur kararı akıllara yıllar önce TBMM'de çekilen fotoğrafı getirdi

Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması akıllara 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda yaşanan kavgayı getirdi. AK Partililer, Türkmen ayrımı yaptıklarını iddia eden ve "Irkçı, faşist zihniyetinizi kınıyoruz, siz faşistsiniz" ifadelerini kullanan Oğan'ın üzerine yürümüş ve yumruklu saldırıda bulunmuştu.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin kilit ismi oldu. Dün yaptığı açıklamayla 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ifade eden Oğan'ın kararı ise büyük ses getirdi.

KARARI BAZI KESİMLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Önceki dönemlerde TBMM'de AK Partili isimlerle yaşadığı kavgalarla hatırlanan Sinan Oğan'ın böyle bir karar alması çok sayıda destekçi kaybetmesine ve kendisine oy veren bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

2014'TEKİ KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Oğan'ın yaptığı destek açıklamasının ardından sosyal medyada 2014 yılında Meclis'te yaşanan kavganın görüntülerini paylaşan çok sayıda kullanıcı tecrübeli siyaset adamının kararını eleştirdi.

AK PARTİLİLERİN YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Sinan Oğan, 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda AK Parti'nin Türkmen ayrımı yaptığını iddia etmiş, "Irkçı, faşist zihniyetinizi kınıyoruz, siz faşistsiniz" demişti. AK Partililer Oğan'ın üzerine yürümüş ve yumruklamıştı. Yumruklu saldırının ardından Oğan, AK Partililer için oldukça sert ifadeler kullanmıştı.