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Sinan Oğan'ın 2. tur kararı akıllara yıllar önce TBMM'de çekilen fotoğrafı getirdi

Politika Haberleri

Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması akıllara 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda yaşanan kavgayı getirdi. AK Partililer, Türkmen ayrımı yaptıklarını iddia eden ve "Irkçı, faşist zihniyetinizi kınıyoruz, siz faşistsiniz" ifadelerini kullanan Oğan'ın üzerine yürümüş ve yumruklu saldırıda bulunmuştu.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimin kilit ismi oldu. Dün yaptığı açıklamayla 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini ifade eden Oğan'ın kararı ise büyük ses getirdi.

Oğan'ın seçimin 2. turuyla ilgili kararı akıllara 2014 yılında Meclis'te atılan yumruğu getirdi

Önceki dönemlerde TBMM'de AK Partili isimlerle yaşadığı kavgalarla hatırlanan Sinan Oğan'ın böyle bir karar alması çok sayıda destekçi kaybetmesine ve kendisine oy veren bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

Oğan'ın seçimin 2. turuyla ilgili kararı akıllara 2014 yılında Meclis'te atılan yumruğu getirdi

Oğan'ın yaptığı destek açıklamasının ardından sosyal medyada 2014 yılında Meclis'te yaşanan kavganın görüntülerini paylaşan çok sayıda kullanıcı tecrübeli siyaset adamının kararını eleştirdi.

Oğan'ın seçimin 2. turuyla ilgili kararı akıllara 2014 yılında Meclis'te atılan yumruğu getirdi

Sinan Oğan, 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda AK Parti'nin Türkmen ayrımı yaptığını iddia etmiş, "Irkçı, faşist zihniyetinizi kınıyoruz, siz faşistsiniz" demişti. AK Partililer Oğan'ın üzerine yürümüş ve yumruklamıştı. Yumruklu saldırının ardından Oğan, AK Partililer için oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Tbmm Genel Kurulu Sinan Oğan AK Parti MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Recep Yılmazer:

Bende okul yıllarında düşman olduğum kişilerle can ciğer olduk.normal değilmi.sindiremiyorlar.

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ertugrul ceylan:

YA KURT KIŞI ATLATIR AMA YEDİĞİ AYAZI (DAYAĞI) UNUTMAZ ATASÖZÜNÜ UNUTTU YA DA KURT DEĞİL.

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
Hüso Fıso:

Oğan,Bahçeli sonrası Mhp'nin başına geçebilmek için Erdoğan'ın yanında durdu. Çünkü Mhp'nin başına geçecek adamı hükümetin belirlediğini biliyor.

Cevap Yaz3387Yayından Kaldır
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