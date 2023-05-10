Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de Niğdeli vatandaşlar ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de yaşayan Niğdeli vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Kurt, vatandaşlara yaptığı ziyaretler kapsamında son olarak Eskişehir'de yaşayan Niğdeliler ile buluştu. Ziyarette Kurt'a, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Emre Genç ve Evren Olcay da eşlik etti. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kurt, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin de konuştu.

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de yaşayan Niğdeli vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Kurt, vatandaşlara yaptığı ziyaretler kapsamında son olarak Eskişehir'de yaşayan Niğdeliler ile buluştu. Ziyarette Kurt'a, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcıları Emre Genç ve Evren Olcay da eşlik etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Sizlerden gelen istekler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Odunpazarı'nı hep birlikte yönetebilmek için uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız buluşmalarda onların isteklerini dinleyerek çalışmalarımızı o yönde şekillendiriyoruz."

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin de konuşan Başkan Kurt, şöyle devam etti:

"Odunpazarı'nda sizlerin katılımlarıyla vatandaşlarımızın söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışını benimsedik. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle birlikte Türkiye'de 85 milyonun söz sahibi olacağı bir yönetim anlayışı gelecek. Tek adam devri bitecek."

Kurt, konuşmasının ardından Eskişehir'de yaşayan Niğdeli vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi.