Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması ve Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması gerektiğini ifade etmişti. Bu sözleri çokça tartışılan Bahçeli, yeni bir açıklama yaparak "Biz görüşümüzü söyledik. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı ve kamuoyunda yankı uyandıran açıklamalarının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Bahçeli, dün partisinin haftalık grup toplantısında Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ve HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "özgürlük" çağrısında bulunmuştu.

"BUNDAN SONRASI HÜKÜMETİN BİLECEĞİ İŞ"

Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda ses getirirken MHP liderinden yeni açıklama geldi.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu çıkışları Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat nedeniyle yapmadığını da vurguladı.

Anadolu'da huzur istediklerini dile getiren MHP lideri, "Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

