Öcalan'ın Tecridinin Sonlandırılması Talebi

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öcalan'ın üzerindeki tecridin sonlandırılması, sürecin ilerlemesi ve sonuç alınması adına biricik önemdedir. Bu tartışmasız bir gerçek ama halihazırda İmralı heyeti dışında Ada ile bir temas yok" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Kandil'den bugün yapılan açıklamayla ilgili, "Oradaki açıklama çok açık, bizim yorumlayabileceğimiz yeni bir durum yok. Pkk'nın kongreyi toplama iradesinde bir sorun olmadığını, kongreyi toplamak istediklerini, ilk kararlarının arkasında olduklarını ama bu kararı yerine getirmek için söyledikleri bazı koşulların gerçekleşmediğini ifade ediyorlar. Öcalan'ın özgürlük ve kongreye katılım koşullarını ifade ediyorlar. Bu anlamıyla bizim onlar adına söyleyebilecek bir sözümüz yoktur. Kongreyi toplayabilecek, karar alabilecek tek kişi olarak Öcalan'ı ifade ettiler. O anlamda kongrenin toplanabilmesi için bu mekanizmanın hızla gerçekleşmesi gerekiyor. Bu meselede herkes kongrenin toplanmasını istiyor. Hükümet kanadında da 'Hızla, derhal toplanmalıdır' yönünde çokça açıklama yapıldı. Burada büyük bir istek olduğunu görüyoruz, herkes bu konuda hemfikir. Yapılan açıklama da bunu teyit ediyor; ama bunun gerekliliklerini yerine getirme sorumluluğu hükümetin kendisindedir. Bu; Öcalan, PKK ve ilgililer arasındaki diyalogdur. Beklentimiz hızlı bir şekilde bu talebin yerine getirilmesi ve kongrenin hızlı bir şekilde toplanmasıdır" ifadelerini kullandı.

'SOMUT DEĞİŞİKLİKLERİN OLMASI GEREKMEKTEDİR'

İktidardan somut adım beklediklerini belirten Koçyiğit, "Öcalan'ın üzerindeki tecridin sonlandırılması, sürecin ilerlemesi ve sonuç alınması adına biricik önemdedir. Bu tartışmasız bir gerçek; ama halihazırda İmralı heyeti dışında Ada ile bir temas yok. Halihazırda birçok gazetecinin talebi olmasına rağmen gidişler sağlanabilmiş değil. Biz Sayın Adalet Bakanına ve kamuoyuna da ifade ettik; farklı siyasi partilerin, gazetecilerin, aydınların, yazarların, bu süreç ile ilgili düşüncesi olan herkesin İmralı'ya gidebileceği bir imkanın oluşturulması gerekiyor. Öcalan'ın çalışmaları yürütebilmesi için bilgi ve belgeye ulaşması ve ayrıca çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemelerin olması gerekiyor. Talep ettiği kişilerle görüşmesine imkan tanınması gerekiyor. Bunlar Öcalan nezdindeki temel taleplerimiz. Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarını sağlamadan bu süreçten gerçek anlamda sonuç almamız mümkün değil. Bir diğer mesele ise 100 yıllık bir sorunu, 40 yılı da çatışmalı geçmiş bir meseleyi konuşuyorsak, Kürt sorununun demokratik çözümünü konuşuyorsak, bu soruna neden olan bütün yasal mevzuatın taranması, değiştirilmesi ve gerçek anlamda bu ülkede yaşayan herkesin yaşamına değecek somut değişikliklerin olması gerekmektedir. PKK silah bıraktı ve kendini feshetti. Ancak PKK nedeniyle cezaevinde olan insanlar halen cezaevinde kalırsa, 'Kürt sorunu çözülmüş' diyebilecek miyiz" diye konuştu.

Koçyiğit, yeni yargı paketinde bu beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini ve sürecin ilerlemesi durumunda PKK elebaşı Öcalan ile ilgili 'umut hakkı'nı gündeme getireceklerini ekledi.