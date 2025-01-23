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Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

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Dem Parti İmralı heyeti, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ikinci kez ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin detaylar henüz belli değilken gazeteci İsmail Küçükkaya ismini açıklamadığı bir milletvekilinden aldığı bilgileri aktardı. Küçükkaya, "Öcalan heyete, '30 yıl boyunca elimde silahla yaşadım. Artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum' demiş." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti dün ikinci kez İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme 4 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin detaylar henüz netleşmemişken ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya, "Yeni Bir Sabah" isimli programda ismini vermek istemediği bir milletvekilinden aldığı bilgileri paylaştı.

"GEÇMİŞTEN ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER VAR"

Sürece temkinli yaklaştığını belirten Küçükkaya, "Çünkü geçmişten çıkardığımız dersler var. Dün Ankara'dan bir arkadaşım aradı. Yanında da halen görevde olan bir milletvekili vardı. Kendisi Kürt sorununu çok iyi bilen bir isim" dedi.

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

"HEYET BİZE DE GELDİ, BEN DE ONLARLA KONUŞTUM"

Küçükkaya açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "'Ne diyorsunuz bu meseleye?' diye sordum. Anlattı. 'Biliyorsunuz' dedi. 'Bu heyet bize de geldi. Ben de onlarla konuştum. Sonrasında Sırrı Süreyya ile de sohbet ettim. Sadece şu kadarını söyleyeyim' dedi.

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

"ARTIK BARIŞA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Öcalan, heyete demiş ki '30 yıl boyunca elimde silahla yaşadım. Artık silahsız barışa hizmet etmek istiyorum demiş. Ömrüm yettiğince' ve eklemiş heyete 'Beni bugüne kadar yaptıklarımla değerlendirmeyin. Ben bundan sonra barışa hizmet etmek istiyorum' Çok enteresan geldi bana. İzin verirse adını da açıklayabilirim. Zaten tanıdığınız bir isim de. Yakında belki yayına da davet ederim."

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

AHMET TÜRK GİDEMEDİ

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi.

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Kapanda olan birisin Başka tek bir alternatifin var mı şu an için Sanki seçenekleri oldukça çook da ve kendisi oldukça sağduyulu ??

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Haber YorumlarıRevolver:

nasıl huzurlu bir halk olalım. hergün tüyletimizi diken diken eden bir gerilim yaşatıyor bu iktidar...

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Haber YorumlarıLion 1:

Bunlar hep CHP oyunlari

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Haber YorumlarıEmin Tas:

İdam edilseydi bu günlere kalmazdik

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bop projesinin tamamlayalim diyir

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