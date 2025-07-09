Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haber Videosu

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan bir video mesaj yayımlayarak "Silah bırakma" çağrısında bulundu. Öcalan'ın mesajındaki "PKK, bir zamanlar dayandığı ayrı bir devlet kurma hedefinden ve ulusal kurtuluş savaşı stratejisinden vazgeçmiştir" detayı ise dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç hız kesmeden devam ederken terör örgütünün yakın zaman içinde silah bırakması bekleniyor.

ÖCALAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Gözler örgütten gelecek hamleye çevrilmişken teröristbaşı Abdullah Öcalan videolu bir çağrı yaparak "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Önümüzdeki döneme çağrım, kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım" dedi.

"AYRI BİR DEVLET KURMA HEDEFİNDEN VAZGEÇİLDİ"

Öcalan'ın mesajındaki PKK detayı ise büyük dikkat çekti. Öcalan "PKK, bir zamanlar dayandığı ayrı bir devlet kurma hedefinden ve ulusal kurtuluş savaşı stratejisinden vazgeçmiştir" ifadelerini kullandı.

"VARLIK TANINMIŞ, ANA AMAÇ GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Öcalan'ın konuyla ilgili sözlerinin tamamı ise şu şekilde; "Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri-öz eleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre, boşluk, Barış ve Demokratik Toplum başlıklı program, 'demokratik siyaset' stratejisi ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Grok'a soruşturma! Erişim engeli kararı verildi

Grok'a soruşturma! Erişim engeli kararı verildi
Kenya'daki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi

Hükümet karşıtı protestolarda can kaybı endişe verici boyutlarda
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Bunu gerçekten anladiysaniz barış için mesafe katedilecek demektir

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Pkk,yı kuran o zamanın mit görevlileri cıa ve mossad ajanlarıdır Abdullah Öcalan vatana son defa hizmet etmek istiyorsa bildiği her şeyi bir video ile anlatmalıdır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaci Taştan:

Pkk zaten abd tarafından tasviye surecindeydi. Hatırlamayanlar için abd li bşr yetkili bir zamanlar Türkiye sizden rahatsız isim değiştirin dediğinde YPG kuruldu. PKK VE YPG AYNI ÖRGÜTTÜR. ACIKLAMADA YPG DEN BAHSEDEN VARMI. YOK. HER SEYİ UNUTANNBİR KALABALIK BUNUDA ALKIŞLAR. PKK TASFİYE OLDU DİYE SEVİNŞR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTolga Cem:

Bu milleti o kadar saf ve aldatılabilir mi sanıyor bu vatan haini katil. Ooo ne kadar romantik, ne güzel ne merhametli bir katil ve şerefli bir vatan hainiymiş bu. Hadi hepsini dışarı salalım, hiç bir batılı demokraside olmasa da biz bunlara ülkede ikinci dilde eğitim hakkı verelim ve ardından da bir kaç seneye kadar federasyonlarını kursunlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekolojixx a:

Bu ırkın dostluguna asla güvenilmez ,itimat edilmez nankör ırk ,bebek ,çocuk ,kadın ,asker demeden kalleşçe öldürmüş yaratıklar ,Ciddiye alınıp konuşturmamalı , onca şehidimize saygısızlık bunlarla aynı masaya oturmak , Halkın içindeki oy kullanan hainleri tesbit edip infaz etmeliyiz ,yandaş destek olmazsa bunlar devlete hep yük kalacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

Gökyüzünden süzüle süzüle düştü! Büyük merak konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.