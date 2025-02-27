Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. .

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı. Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulundu.

CHP'DEN SÜRPRİZ ADIM

Öcalan'ın çağrısı büyük yankı uyandırırken; siyaset partiler ve siyasetçilerden de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise sürpriz bir adıma imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi'nde saat 19.00'da başladı.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Öcalan'ın çağrısı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUnknown 123:

bunlar bu gece nasil uyuyacak ??

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

asıl siz nasıl uyuyacaksınız tabii o kadar şehiti biz verdik sizin içiniz rahat aziz şehitlerimizin mezarında kemikleri sızlıyor bugün olmasa yarın bunun hesabı sorulacak

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ARTIK CHP DE YAVAŞ YAVAŞ PARTİSİNİ FESETME KARARI ALMALI GÜNDEMİ BOŞ YERE MEŞGUL EDİP DEVAMLI TANSİYON YÜKSELTEN BİR MUHALEFET PARTİ İSTEMİYORUZ

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