Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

Dem Parti'nin 28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile yaptığı görüşme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken parti kaynakları ziyarete ilişkin ilginç detaylar paylaştı.

"GELECEK SEFER SİZİ DİNLERİM"

BBC Türkçe'de yer alan Ayşe Sayın'ın haberine göre, İmralı heyetinin dışarıdan aktarım yapmasına izin vermeyen Öcalan, "Benim planlarım var. Gelecek sefer sizi dinlerim" görüşünü iletti.

SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET ETMELERİNİ İSTEDİ

Öcalan'ın DEM Parti heyetine siyasi partileri ziyaret etmeleri ve görüşlerini almaları yönünde istekte bulunduğu, kendisinin ise barışı sağlamaya dönük adım atma konusunda güç ve inisiyatife sahip olduğunu vurguladığı öğrenildi.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI TARİHİ BİR FIRSAT"

Parti kaynakları, Öcalan'ın MHP lideri Bahçeli'nin çağrısını "Türkiye ve iktidar açısından tarihi fırsat, şans" olarak yorumladığını aktarırken "Bu sorununun çözülmesi gerektiğini çok net olarak ifade ediyor. Bu fırsat kaçırılırsa, herkesin kaybedeceğini söylüyor. Aslında Bahçeli ve Öcalan'ın bu anlamda söyledikleri aynı" dedi.

DEMİRTAŞ'IN SÜRECE KATKISINA VURGU YAPTI

DEM Parti'ye, sürecin topluma anlatılması mesajı gönderen Öcalan, tutuklu siyasetçilerin de sürece katkı sunmasını istedi. Bu çerçevede eski HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Leyla Güven'in ismini de anarak tutuklu siyasetçilerin ziyaret edilmesi ve mesajlarının iletilmesini istedi.

"ÖRGÜTLE İLETİŞİM ZEMİNİ SAĞLANSIN"

Öcalan, avukatları ve ailesinin yanı sıra, sürecin ilerleyen döneminde mesajlarını iletebilmek için örgütle iletişim zemininin de sağlanması gerektiğine işaret etti.

"CUMHURİYETİN DEMOKRATİKLEŞMESİNDE CHP DE ROL ALMALI"

Öcalan, CHP'nin de sürece katkı sunması gerektiğini vurguladı. CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu anımsatıp, "Cumhuriyetin demokratikleşmesinde CHP de rol almalı" yorumunu yaptı.