'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

Siyaset gündemi bugün Abdullah Öcalan için art arda yapılan açıklamalara sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin bugün Abdullah Öcalan ile ilgili sarf ettiği "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" sözlerine CHP Lideri Özgür Özel'den dikkat çeken ifadelerle destek geldi. Özel, "Devlet bey Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen tüm Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise liderlerin Öcalan ile ilgili sunduğu tekliflere sert bir dille tepki gösterdi. Özdağ'ın açıklamalarına yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, "Özdağ'ın bu topraklarla ilgili endişeleri varsa daha düne kadar elini öpüp peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, ÖCALAN'I TBMM'YE DAVET ETTİ

Adeta siyasi kaosa neden olan açıklamalar MHP Lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı , "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamayla başladı. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM

Bahçeli'nin açıklamalarına destek veren ana muhalefet lideri Özgür Özel ise "Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım" diyerek destek oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ: BAHÇELİ ÖCALAN'A KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYA KARAR VERMİŞ

Art arda yapılan açıklamalara tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bahçeli, ne zaman sıkışsa AKP'nin stepnesi oldu, koltuk değneği oldu, destek oldu, ayakta kalmasını sağladı. Şimdi de görüyoruz ki Bahçeli Öcalan'a koltuk değneği olmaya karar vermiştir" dedi.

Özdağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Teröristbaşı Öcalan'ın artık filli bir otoritesi yok. Ancak kurucu olmasından kaynaklanan simgesel bir otoritesi var. Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz. "Haydi silahlarınızı gömün, barış yapalım" böyle mi demesini istiyorsunuz. Siz önce Türk milletine itiraf eden, Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel, "El yükseltiyorum, Devlet bey Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini ait hissetmeyen tüm Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum" diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özel'e, soruyorum: Öcalan'a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan, size ne karşılığında, ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu iş öyle Meclis'te yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalan'a hangi tavizleri verdiniz?

"ÜMİT ÖZDAĞ GİBİ TİPLEMELER KONUYU SAPTIRIYOR"

Siyaset gündeminde adeta kaosa neden olan açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili, Özdağ'a tepki gösterdi. Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle Özdağ'ın bu topraklarla ilgili endişeleri varsa daha düne kadar elini öpüp peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak verecek bir şeyi yok. Genel başkanımız, 'Biz bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vaadediyoruz, bu topraklarda huzuru vaadediyoruz' dedi. Alıp bunu bambaşka bir noktaya getiren Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri, anlamakta güçlük çekiyoruz. Eğer bu ülkede barış yaşanacak ve Kürt sorunu çözülecekse, toplumla uzlaşmalıyız" dedi.