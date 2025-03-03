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Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısını 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş

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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder katıldığı televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin konuşsun' sözlerine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Onu çok zorluyorlar, işini güçleştirmeyelim, buradan konuşurum" diyerek reddettiğini söyledi.

Dem Parti Milletvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI BÖYLE REDDETMİŞ

Önder canlı yayında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için 'Meclis'e gelsin konuşsun' çağrısını Öcalan'ın ne diyerek reddettiğini açıkladı.

Önder, Öcalan'ın "Onu çok zorluyorlar, işini güçleştirmeyelim, buradan konuşurum, Meclis'te zaten siz varsınız" diyerek çağrıyı reddettiği aktardı.

NE OLMUŞTU?

Dem Parti heyeti geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı.

Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısını 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
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