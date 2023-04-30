Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları 4 Mayıs'ta destekleyecekleri adayı açıklayacak

Ocak Partisi Kurucu ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyecekleri aday ve partiyi 4 Mayıs'ta açıklayacaklarını söyledi.

Ocak Partisi Kurucu ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada, "Osmanlı Ocakları, milletimizin takdirini kazanmış köklü bir teşkilattır. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde teşkilatlarımız gece gündüz demeden bu ülke için, bu vatan için çalışıyor. Kendi aramızda yaptığımız istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta kime oy vereceğimizi basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağız. 4 Mayıs tarihinde Ocak Partisi Genel Merkezimizde saat 12.00'de yapacağımız basın toplantısına bütün basın mensuplarını vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

"SANDIKLAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR OPERASYON ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

"Aziz milletimiz Türkiye'nin geleceği bakımından en doğru kararı 14 Mayıs'ta verecektir" diyen Canpolat, şunları kaydetti: "Her bir seçimin kuşkusuz kendi konjonktürü bakımından çok önemlidir ancak 14 Mayıs, Türkiye'nin var olup olmaması açısından tarihi bir önemdedir. Küresel sistemin en üst ligine çıkan Türkiye'nin önüne set çekilmek isteniyor. Küresel aktörler Türkiye'yi 15 Temmuz'da işgale kalkıştı ama başaramadı. Ekonomi üzerinden Türkiye yerle bir edilmek istendi ama yine çok şükür ki başarılı olunamadı. Şimdi ise 14 Mayıs'ta Türkiye'ye resmen sandıklar üzerinden büyük bir operasyon çekilmek isteniyor."