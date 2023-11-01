OCAK Partisi Lideri Kadir Canpolat: Türk Milletinin Canı Ağzındadır

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türk milletinin canının ağzında olduğunu belirterek, Kudüs'ün kutsal bir emanet olduğunu ve Türkiye'nin bu konuda cesaret göstermesi gerektiğini söyledi. Canpolat ayrıca, İsrail-Filistin savaşında yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarını ve güçlü bir Türkiye inşa etmek için herkesin sorumlulukları olduğunu vurguladı.

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'Türk milletinin canı ağzındadır. Ocak Partisi'nin ve Osmanlı Ocakları'nın cesareti vardır. Devletimiz bize emretsin, soluğu Kudüs'te alalım. Orada bizim mehmetçiğimizin kanı var. Kudüs kutsal emanettir' dedi.

Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yıl dönümünü kutladık. Ümit ediyoruz ki, yeni yüzyılda vesayet devam etmez. Güçlü, iradeli, birleştirici, herkesi kucaklayan bir yeni anayasa ile Türkiye'nin yeni yüzyılında bu şekilde yönetim erkiyle, irade sistemiyle milletimize hizmet etme fırsatını hep birlikte yaşamış oluruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bir kez daha kutluyorum. Öte yandan 100'üncü yıl dönümü arifesine denk gelen İsrail-Filistin savaşı. Türkiye'nin 100'üncü yılında Türkiye'nin sınırlarının genişlemesini, yeniden egemen olmasını istemeyen küresel güçler, Siyonist İsrail rejimi bir devlet statüsüyle muamele yapmadığını kanaatindeyiz. Bakın iki devlet arasında problem olabilir. Geçmişte savaş olmuştur, yine olabilir, olacaktır. Savaşın önüne bugüne kadar çıkacak kimse olmadı. Bundan sonra yine savaş çıkacak ama iki devlet arasında savaş varken kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hastanelere özellikle insani lokal bölümlere müdahale edilmez. Karşımızda sıradan bir devlet olmadığı için terörist bir devlet çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastanelere saldırıyor" diye konuştu.

'ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Başkan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü;

'Türk milletinin canı ağzındadır. Kudüs'ü çok özledik. Ocak Partisi'nin ve Osmanlı Ocakları'nın cesareti vardır. Devletimiz bize emretsin, soluğu Kudüs'te alalım. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Orada bizim mehmetçiğimizin kanı var. Kudüs kutsal emanettir. Nasıl ki, diğer dinlere emanetse bize de emanet. Bu anlamda 3 Kasım'da Erzurum'da bir yürüyüş tertipleyeceğiz. Bölgede il ve ilçe başkanlarımızı, bölge halkımızı da o yürüyüşe davet ediyorum. Zulme sessiz kalmayacağız. Elimizden geliyorsa, elimizle düzelteceğiz. Yetmiyorsa dilimizle düzelteceğiz. Yeni dönemde güçlü Türkiye var. Bu güçlü Türkiye'yi inşa ederken hepimizin sorumlulukları var. Bu sorumluluk sadece hükümetin ya da şu veya bu partinin değil. Hepimizin sorumlulukları var. Hep beraber bu vahşete ses çıkarmamız lazım.'

'BİZ ÇOCUKLARIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Başkan Canpolat, Gazze'de 3 bin çocuğun öldürüldüğünü hatırlatarak, 'Birleşmiş Milletler (BM) orada katledilen çocuklar için bir karar alamıyorsa, acizse ve taraf tutuyorsa, çocukların ölmesini seyrediyorsa Ocak Partisi BM'den Türkiye Devleti üzerinden şunu talep etmektedir; oradaki çocukları bize verin. Türkiye'de güvenli bir bölge oluşturun. Bize verin biz bakarız. İsrailli çocukları da bize verin, biz onlara da bakarız. Biz çocukların ölmesini istemiyoruz. BM ikiyüzlülüğünü göstermiyorsa, çocukların ölmesine müsaade etmemesi gerekir. BM'nin bu taraflı tutumundan dolayı tavırlarını da kınıyoruz' dedi.