Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 28 Kasım-06 Aralık 2023 tarihleri arasında Çanakkale ve Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2023 Davet Tatbikatı, Çanakkale'de başladı.

Birlik/Komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen Nusret-2023 Davet Tatbikatı'na, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurlar, dost ve müttefik 15 ülkeden unsurlar ve gözlemci personelin yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) iştirak etti.

Tatbikat kapsamında bugün, 'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' öncesi Çanakkale Deniz Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda brifing toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda tatbikat hakkında bilgi veren Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

3 safhada icra edilecek

Tatbikata adına veren Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük katkısı olduğunun altını çizen Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, "Kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak maksadıyla asıl gemi planına birebir uyacak şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında TCG Nusret Müze Gemisi inşa edilmiştir. Dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazlarıyla donatılmış TCG Nusret, yüzer gemi olarak emsallerinden ayrılmaktadır. Türkiye'nin ev sahipliğinde Saros Körfezi'nde icra edilecek Nusret 2023 Davet Tatbikatı Kuzey Deniz Sahil Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat mayın filosu komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı Nusret 2023 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısı ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, TCG- Bayraktar Sancak Gemisi'nde teşkil edilecek 'Mayın Harbi Hareket Merkezi' aracılığıyla Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. Tatbikat mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhada icra edilecektir" dedi.

Tatbikata katılacak birliklere yönelik açıklama yapan Tümamiral Kaya, "Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı 1. Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2. Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1. Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı iştirak edecek. Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi, Hırvatistan'dan patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi, ayrıca ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek. Tatbikatta Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan toplam 20 gözlemci personel birlikler gözlemci yer alacak" şeklinde konuştu.

"Emniyet tedbirlerini alıyoruz"

Türkiye denizlerinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalan 200'ün üzerinde mayının tespit edildiğini belirten Tümamiral Kaya, "Bu mayınların 100 yıla aşkın süredir derin denizlerde olduğunu ve teknik olarak tehlikeli olma potansiyelini kaybettiklerini bilmemize rağmen biz yine gerekli emniyet tedbirlerini alıyoruz, almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Keşif gözetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Karadeniz'e sürüklenen mayın tehdidinin mevcut olduğunu ifade eden Tümamiral Kaya, "Türk Deniz Kuvvetleri olarak denizden ve havadan bütün unsurlarımızla sahadaki bu riski minimize edilecek şekilde 7 gün, 24 saat esasına uygun olarak keşif gözetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yine bildiğiniz üzere bölgede 400 üzerinde mayın olduğu, bunlardan 17 tanesi tespit ve imha edilmiştir" dedi. - ÇANAKKALE