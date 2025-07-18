Numan Kurtulmuş, Erkan Baş'ı Kabul Etti

Numan Kurtulmuş, Erkan Baş'ı Kabul Etti
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TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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