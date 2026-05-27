Norveç, Fransa'nın nükleer koruması altına girecek

Norveç, Polonya ve Litvanya'nın ardından Fransa'nın nükleer koruması altına girecek. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkesinin artan güvenlik endişeleri nedeniyle Fransa ile savunma anlaşması imzalayacağını ve Fransa'nın nükleer koruması altına gireceğini açıkladı. Stoere, söz konusu kararı Rusya'nın silahlanmasındaki artış ve Ukrayna'yı işgali kapsamında Avrupa'daki güvenlik politikasını değerlendirerek aldıklarını aktardı. Store, barış zamanında Norveç'e hiçbir nükleer silah konuşlandırılmayacağını belirtti.

Stoere, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek ve Fransa ile yeni bir savunma anlaşması imzalayacak.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, NATO üyesi ve Rusya ile sınır komşusu. Dünyanın en büyük nükleer güçleri olan Rusya ve ABD'de 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin'in yaklaşık 500, Fransa'nın 290 ve İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığı var. - OSLO

