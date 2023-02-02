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Norveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Politika Haberleri

NORVEÇ'in Ankara Büyükelçisi, yarın ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

NORVEÇ'in Ankara Büyükelçisi, yarın ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi. Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Norveç'in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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