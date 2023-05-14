Niğde'de Görme Engelli Seçmenler Özel Şablonla Oy Kullandı

Niğde'de görme engelli seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kendilerine özel geliştirilen şablonla oylarını kullandı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılan şablon, yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderildi.

NİĞDE'de görme engelli seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kendilerine özel geliştirilen şablonla kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından görme engelli seçmen için bastırılan şablon, yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderildi. Yatağa bağımlılar için de seyyar sandık uygulaması gerçekleştirilirken, Niğde'de görme engelli Avukat Erdal Azgın (52), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.