Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran "faşist" diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Trump daha önce komünist dediği Mamdani hakkında olumlu açıklamaları ile dikkat çekti. Görüşmeye bir muhabirin "Trump için hala 'faşist' mi diyorsunuz?" sorusu damga vurdu. Mamdani cevap vermeden Trump araya girip "Evet diyebilirsin" deyince, Mamdani de "Tamam o zaman" cevabını verdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, New York'un yeni seçilen Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da ziyaret etti ve onun 'gerçekten harika bir belediye başkanı' olacağını söyledi.
  • Zohran Mamdani, Başkan Trump'a daha önce 'faşist' dediğini onayladı ve Trump 'Sorun değil, sadece 'evet' diyebilirsin' diyerek yanıt verdi.
  • Trump, Mamdani'nin New Yorklular için fiyatları düşürmeye yardımcı olacağına söz verdiğini belirtti ve Mamdani de toplantıyı 'verimli' olarak nitelendirdi.

New York'un yeni seçilen Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Seçim öncesi Mamdani'ye defalarca komünist olarak nitelendiren Trump, Demokrat Sosyalist Partili Mandani'nin memleketi için "gerçekten harika bir belediye başkanı" olacağını söyledi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmede Mamdani'yi tebrik ettiğini veMamdani'nin New Yorklular için fiyatların düşürülmesine yardımcı olacağına söz verdiğini söyledi. Trump, Mamdani için "Umarım gerçekten harika bir belediye başkanınız olur. Ne kadar iyi iş çıkarırsa, o kadar mutlu olurum" dedi.

MAMDANİ: MEMNUN KALDIM

Mamdani de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi. Mandani, New Yorkluların, Amerika Birleşik Devletleri'nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi verdiklerini ve uygun fiyatlı yaşam sunulmasına ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Mamdani, "Kiradan, market alışverişinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmamalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. New Yorklular için bu uygunluğu sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum," dedi.

FAŞİST SORUSU GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU

Trump, Mamdani'yi "komünist" olarak nitelendiren önceki yorumlarının sorulması üzerine Mamdani'nin görüşlerinin gelecekte değişebileceğini ima etti.

Mamdani'nin daha önce Trump'ı "despot" demesinin hatırlatılmasının sorasındra Trump gazetecilere Mamdani'yi savunarak "Bana despottan çok daha kötüleri söylendi, bu yüzden bu o kadar da aşağılayıcı değil" dedi.

Bir başka muhabirin Mamdani'ye, daha önce Başkan Trump'a "faşist" dediği açıklamalarını "onaylayıp onaylamadığını" sormasının ardından ise Trump bir kez daha Mamdadi'nin imdadına yetişerek ""Sorun değil, sadece 'evet' diyebilirsin" dedi. Mamdani de "Tamam o zaman" cevabını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
