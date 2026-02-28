Haberler

New York Times, İran dini lideri Hamaney'in yerleşkesindeki hasarın görüntülerini paylaştı
Güncelleme:
ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine ait uydu görüntülerini kamuoyuna sundu. Görüntülerde yerleşkede bazı binaların yıkıldığı veya hasar aldığı öne sürüldü. Hamaney'in konumu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesine ait ilk uydu görüntüsünü yayımladı.

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesine ait kamuoyuna ilk kez sunulan uydu görüntüsünü yayımladı. Haberde, söz konusu yerleşkede birden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı öne sürüldü. Habere göre, coğrafi konumu doğrulanmış dört ayrı videodan elde edilen görüntülerin incelendiği belirtilirken, Tahran'daki ana saldırı noktasının tam olarak yerleşke içinde bir noktaya işaret ettiği kaydedildi. Haberde ayrıca, Hamaney'in mevcut konumunun bilinmediği ifade edilirken, söz konusu kompleksin genellikle resmi ikametgah olarak kullanıldığı belirtildi. İran makamlarından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. - TAHRAN

