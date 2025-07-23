Nevroz Uysal Aslan: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kurulmalı

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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM'de kurulacak 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun en kısa sürede çalışmalarına başlamasını beklediklerini ifade etti. Aslan, komisyonun barışa ve demokrasiye katkıda bulunacağını vurguladı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun en kısa sürede çalışmalara başlamasını beklediklerini söyledi.

Aslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin önemli ve tarihsel bir süreçten geçtiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyona değinen Aslan, "Başından beri bu komisyonun kurulmasının, barışa ve demokrasiye hukuksal zemin yaratacağını, toplumsal katılımı güçlendireceğini ifade ettik. Umuyoruz ki daha da ötelenmeden, en kısa sürede somut, görünür ve kamuoyunda tartışmaları güçlendirecek süreci de ilerletebilecek bir çalışma zemini oluşur." diye konuştu.

Komisyonda sadece silahsızlanma sürecinin değil, yapısal tüm sorunların ele alınması gerektiğini kaydeden Aslan, bu konuda sadece siyasi partilere değil barolar başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve tüm toplumsal kesimlere açık şekilde çalışma yürütülmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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