Nevroz Uysal Aslan: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kurulmalı

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun en kısa sürede çalışmalara başlamasını beklediklerini söyledi.

Aslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin önemli ve tarihsel bir süreçten geçtiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyona değinen Aslan, "Başından beri bu komisyonun kurulmasının, barışa ve demokrasiye hukuksal zemin yaratacağını, toplumsal katılımı güçlendireceğini ifade ettik. Umuyoruz ki daha da ötelenmeden, en kısa sürede somut, görünür ve kamuoyunda tartışmaları güçlendirecek süreci de ilerletebilecek bir çalışma zemini oluşur." diye konuştu.

Komisyonda sadece silahsızlanma sürecinin değil, yapısal tüm sorunların ele alınması gerektiğini kaydeden Aslan, bu konuda sadece siyasi partilere değil barolar başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve tüm toplumsal kesimlere açık şekilde çalışma yürütülmesi gerektiğini savundu.