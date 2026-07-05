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Netanyahu: "Trump, Beyaz Saray'da sahip olduğumuz en büyük dost"

Netanyahu: 'Trump, Beyaz Saray'da sahip olduğumuz en büyük dost'
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump için 'Beyaz Saray'da sahip olduğumuz en büyük dost' ifadesini kullandı. İran konusunda görüş ayrılıkları olabileceğini ancak ortak hedeflerinin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, "Trump, Beyaz Saray'da sahip olduğumuz en büyük dost" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e röportaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olup olmadığına dair soruya Netanyahu, "O, Amerika için iyi olanı yapıyor. Ben İsrail'in, tek Yahudi devletinin lideriyim. Ben İsrail için iyi olanı yapıyorum. Zamanın yüzde 99'unda aynı fikirdeyiz. Ancak her ailede, her yakın arkadaşlıkta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açıkça, özgür bir ruhla münazara ederiz ve genellikle de çözüme kavuştururuz" cevabını verdi.

Trump ile görüşmek üzere yarın ABD'ye gidebileceği belirtilen Netanyahu, Trump ile nükleer silahı olmayan bir İran hedefini paylaştığını söyledi. ABD-İran arasındaki mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmesi sorulan Netanyahu, "Bence henüz bitmedi. Bittiğinde değerlendireceğim. Ama dediğim gibi, bence en önemli şey ortak bir hedefimizin olması. Bu da İran'ın nükleer silahlara veya nükleer silah yapma kapasitesine sahip olamayacağı anlamına geliyor" dedi.

İran'da ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in devam eden cenaze törenine ilişkin Netanyahu, "Sadece 'Amerika'ya ölüm' diye bağırmadılar, 'Trump'ı öldürün' dediler. 'Trump'a ölüm' diye bağırdılar. Bunu İsrail'de duymayacaksınız. İsrail, ABD'nin en iyi müttefikidir" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile ilişkisi hakkındaki soru üzerine ise Netanyahu, "Vance'e saygı duyuyorum. Çok iyi bir ilişkimiz var, ancak bu onun her söylediğine katıldığım anlamına gelmiyor. ve şunu da belirtmeliyim, Donald Trump, Beyaz Saray'da sahip olduğumuz en büyük dost" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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