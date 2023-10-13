İsrail Başbakanı Netanyahu, Yahudilerin kutsal gününde konuştu: Bu yalnızca başlangıç
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaparak dikkat çeken ifadelere imza attı. Netanyahu,"Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat'ta halka seslenerek, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat'ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı. Netanyahu, Hamas'ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz" dedi.
Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas'ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 9 Ekim'de konuşan Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.