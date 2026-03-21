IKBY Başkanı Barzani: "Türkiye'deki barış süreci, tarihi bir adım"

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğine kutlama mesajı gönderdi. Mesaj, IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şehap okundu. Mesajında barış sürecine yönelik atılan adımları takdir eden Barzani, bu girişimlere umut verici ve iyimserlikle baktıklarını belirterek, sürecin ilerlemesi için daha fazla adım atılmasını beklediklerini ifade etti. IKBY'nin barışın tesis edilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayan Barzani, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekerek Türkiye'de başlatılan barış sürecini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Barzani, Nevruzun özgürlük, yaşam iradesi ve umutların sembolü olduğunu kaydetti. Diyarbakır'daki kutlamaların da kardeşlik ve birlikte yaşam mesajını yansıttığını dile getiren Barzani, Türkiye'de barışın sağlanmasının hem Kürt hem Türk halkı hem de tüm bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, "Barış, gelecek nesiller için aydınlık bir geleceğin tek yoludur" ifadelerini kullandı. Mesajında ortak tarih ve coğrafyaya da dikkat çeken Barzani, bölge halklarının kaderinin birbirine bağlı olduğunu belirterek ancak barış ve istikrar ortamında ortak sorunların aşılabileceğini ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı

Özgür Özel'in iddialarının ardından Bakan Gürlek'e destek yağdı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Dortmund Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı

En sonunda imzayı attı!