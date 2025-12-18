Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel'i kınadı

Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel'in merhum Kamer Genç'in mezarındaki anma sırasında rakı içmesini eleştirerek, bu davranışın inançlara ve toplumsal değerlere hakaret olduğunu ifade etti. Hatipoğlu, Özel'in yaklaşımını manevi değerlere saygısızlık olarak değerlendirerek, bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, " Özgür Özel'in merhum Kamer Genç'in mezarı başında rakı kadehleriyle boy gösterip bunu 'anma' diye hepimize yutturmaya çalışması, hem inançlarımıza hem de toplumun ortak manevi değerlerine hakarettir" dedi.

Milletvekili Hatipoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, " Özgür Özel'in merhum Kamer Genç'in mezarı başında rakı kadehleriyle boy gösterip bunu 'anma' diye hepimize yutturmaya çalışması, hem inançlarımıza hem de toplumun ortak manevi değerlerine hakarettir. Bu ülkede alkol tüketebilirsin. Özgürlük alanıdır; evinde, restoranda isteyen herkes gönül rahatlığıyla içkisini içer. Ama mezar başında rakı içmek nedir arkadaş? Bu nasıl bir rezalettir? Sen Türkiye'yi yönetmeye talip olacaksın, sonra manevi değerlere azılı şekilde saldıracaksın, hiçe sayacaksın! Kaldı ki bunun muhafazakarlıkla da alakası yok. Bu ülkede mezarlıkta rakı sofrası kurmaya kalkacak 10 ahmak bulamazsın yahu! Üstüne merhumun ailesi ve avukatı da böyle bir vasiyetin olmadığını açıkça söylemiş, yapılanı saygısızlık ve hatıraya hakaret olarak nitelendirmiştir. Bu tavır, Özgür Özel ve avanelerinin ortak değerlerimize saygıdan ne kadar uzak olduğunun açık ifadesidir ve Türk milletinin hassasiyetlerini hiçe saymaktır. Şiddetle kınıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

