Milletvekili Hatipoğlu: "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutturmuyoruz"

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek olan yürüyüşle ilgili olarak, "Bu yürüyüş; suskunluğa itirazın, unutturmaya karşı hafızanın ve mazlumdan yana olmanın açık ilanıdır" dedi.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama 'dur' demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yürüyüş düzenlenecek. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yapılacak yürüyüşle ilgili açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun sosyal medyadan paylaşmış olduğu açıklamada, "Galata'da atılan her adım, zulme karşı yükselen ortak bir vicdanın ifadesidir. Ayrı şehirlerden, ayrı dillerden, ayrı hayat hikayelerinden gelen binlerce yürek; adalet talebinde tek ses, tek duruş oluyor. Bu yürüyüş; suskunluğa itirazın, unutturmaya karşı hafızanın ve mazlumdan yana olmanın açık ilanıdır. Filistin için buradayız, insanlık onuru için buradayız. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutturmuyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR