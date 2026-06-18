Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu Açıklaması

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ve Türk yargısına yönelik tutumunu eleştirerek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yapılan açıklamaları "diplomatik skandal" olarak nitelendirdi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun yargı üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek üzerinden parmak sallamaya kalkışılması bizim için yok hükmündedir, diplomatik skandaldır" dedi.

"Akın Gürlek'in de sonuna kadar arkasındayız"

Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu adalet Bakanı Akın Gürlek'e söylenenlerin ve ona parmak sallamaya kalkışmanın bir skandal olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye ve Türk yargısına, Adalet Bakanımız Akın Gürlek üzerinden parmak sallamaya kalkışması bizim için yok hükmündedir; diplomatik skandaldır. Türkiye Cumhuriyeti, kararlarını Brüksel'den gelen telkinlerle değil; aziz milletimizin iradesiyle, kendi devlet aklıyla alır. Biz, devletimizin de, Bakanımız Akın Gürlek'in de sonuna kadar arkasındayız. Unutulmasın ki; bu aziz millet, dışarıda yazılan hiçbir senaryoya teslim olmamıştır, bundan sonrada olmayacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı