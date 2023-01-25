Ne İmamoğlu ne de Yavaş! Meral Akşener, sürpriz bir aday önerisiyle masaya gelebilir

6'lı Masa'nın adayının kim olacağı belirsizliğini korurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in her kesimden oy alacağını düşündüğü İlhan Kesici'nin ismini masaya getireceği öne sürüldü.

2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacak olması beklenirken gözler altılı masanın adayının kim olacağına çevrildi. En kuvvetli aday görünen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den onay çıkmadı. Akşener'in çok istediği İmamoğlu ya da Yavaş seçeneği de Kılıçdaroğlu'nun listesinde yok.

Adayda anlaşamayan CHP ve İYİ Parti'nin farklı bir isimde buluşup aday göstereceği kulislerde konuşuluyor. O ismin ise İlhan Kesici olduğu iddia edildi.