Nazilli Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 197. Yıldönümünü Kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197'nci yıldönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında, "Zabıta Teşkilatı ve Belediye Zabıta Amirliğimiz, hemşehrilerimizin huzur ve güven ortamında aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamasının güvencesidir. Zabıtalarımızın düzenli olarak gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle hazırlanan güven ortamı bu çalışmalarla sürdürülebilir bir hale getirilmiştir. Belediyemizin gören gözü, işten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Nazilli Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımız için özverili bir şekilde çalışan tüm ekiplerin Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN