Zirve sona erdi, liderler Ankara'dan ayrılıyor
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin ardından Danimarka, Kanada, İspanya, İtalya ve Almanya liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'dan ayrıldı.
NATO Zirvesi'nin sona ermesiyle 5 ülkenin lideri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'dan ayrıldı.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için dün Ankara'ya gelen ülke liderleri, beraberindeki heyetler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'dan ayrıldı. Ankara Havalimanı'ndan Danimarka, Kanada, İspanya, İtalya ve Almanya liderlerini ve heyetlerini taşıyan resmi devlet uçakları ayrıldı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise özel jet ile Ankara'dan ayrıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı