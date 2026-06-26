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İletişim Başkanlığı'nın NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi

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36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlanan dijital trafik haritası, 400 bin ziyaret ve 4 milyon tıklanma alarak yoğun ilgi gördü. Harita, 122 ülkeden kullanıcıya kapalı yollar ve alternatif güzergahları gösteriyor.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası, erişime açılmasının ardından yoğun ilgi gördü.

Ankara'da düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası, erişime açılmasının ardından yoğun ilgi gördü.

harita.iletisim.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren platformun kısa sürede yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldığı bildirildi. Haritaya gösterilen ilginin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı, 122 farklı ülkeden kullanıcıların da sisteme erişim sağladığı belirtildi.

Zirve kapsamında uygulanacak trafik düzenlemelerine ilişkin hazırlanan dijital harita, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlar ile alternatif ulaşım yollarını tek bir platformda bir araya getiriyor. Kullanıcılar, harita üzerinden başlangıç ve varış noktalarını işaretleyerek kapalı yolları önceden görebiliyor ve güzergah planlamasını buna göre yapabiliyor.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lider, yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı konuğu ağırlayacak. Zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve güncel yol durumunu anlık takip edebilmesi amacıyla geliştirilen harita sayesinde, kapalı yollar, alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerine ilişkin tüm bilgilere tek noktadan erişilebildiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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