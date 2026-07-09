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NATO Zirvesi'nin renkli perde arkası

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Ankara'daki NATO Zirvesi, güvenlik ve savunma gündeminin yanı sıra perde arkasındaki hazırlıkları, sıcak diyalogları ve renkli görüntüleriyle de hafızalarda yer edindi.

Ankara'daki NATO Zirvesi, güvenlik ve savunma gündeminin yanı sıra perde arkasındaki hazırlıkları, sıcak diyalogları ve renkli görüntüleriyle de hafızalarda yer edindi.

Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik başlıklarının yanı sıra renkli görüntüler ve dikkat çeken ayrıntılarla da gündem oldu. Liderlerin samimi diyalogları, basın mensuplarına tanıtılan Ankara kedileri, mutfakta görev yapan garsonların hazırlıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere verdiği hediyeler zirvenin öne çıkan magazinsel başlıkları arasında yer aldı.

Zirvenin en dikkat çeken karelerinden biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen geleneksel aile fotoğrafı oldu. Liderler, zirvenin başlamasından önce objektiflere birlikte poz verirken, fotoğraf öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen samimi sohbetler kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sohbet de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Macron aracılığıyla Fransa'ya selam göndermesi, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Zirvenin en sevimli konukları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla buluşturulan Ankara kedileri "Lokum" ve yavrusu "Akkız" oldu. Yerli ve yabancı gazeteciler kedilere yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda basın mensubu kedilerle fotoğraf çektirdi. Renkli görüntüler zirvenin resmi atmosferine farklı bir hava kattı.

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mutfağında da yoğun hazırlık yapıldı. Devlet başkanlarına ikram edilecek yemeklerin sunumunda görev alacak garsonlar, servis düzeni, menülerin sunumu ve protokol kuralları konusunda prova gerçekleştirdi. Kusursuz hizmet için yapılan titiz hazırlıklar dikkati çekerken, menülerin son kontrolleri de yine servis ekibi tarafından yapıldı. Yemeklerin hazırlanmasında ise liderlerin yemeklerini ünlü şef Fatih Tutak hazırladı. Uluslararası heyetlere yapılan resmi davetin mutfağında Sinem Özler görev alırken, First Lady'lere sunulan öğle yemeğini ise Osman Sezener hazırladı.

Zirvenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de liderlere verilen hediyeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere Türkiye'de üretilen özel tasarım tabanca ve mermi hediye etti. Ayrıca tabancalara hediyenin verildiği liderlerin isimi de işlendi. El işçiliğiyle hazırlanan ve özel kutularda takdim edilen hediyeler, diplomatik temasların ardından en çok konuşulan detaylardan biri olarak öne çıktı.

Resepsiyon ve ikili görüşmeler sırasında liderlerin ayaküstü sohbetleri, tokalaşmaları ve zaman zaman yaşanan esprili diyaloglar da objektiflere yansıdı. Zirve boyunca resmi gündemin dışında kalan bu anlar, sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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