Haberler

NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi düzenlenecek. 20 meclis başkanı ve üst düzey temsilciler katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğle yemeğine katılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO'ya üye ülkelerin parlamento başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

Müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayacak zirveye 20 Meclis Başkanı, 3 Meclis Başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri, müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri iştirak edecek.

Zirve kapsamında Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya'dan meclis başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

NATO PA tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform niteliği taşıyor.

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar

Şeytanın aklına gelmez! Bu yöntemle 30 milyonluk vurgun yapmışlar
Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında 'anne bakımı' krizi! Jandarmalık oldular

CHP'li eski vekilin ailesinde kriz! Kardeşiyle jandarmalık oldu
Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takan kişi tanıdık çıktı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin'den NATO'yu alarma geçiren hazırlık! Hedefinde 4 ülke var
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde

"Para var huzur var" dedirten görüntü! 90 dakikaya servet döktü