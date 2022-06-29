NATO Liderler zirvesinde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi başladı, işte ilk açıklamalar

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Bidenzirve kapsamında bir araya geldi. Toplantı öncesi kameraların karşısına geçen liderler önemli mesajlar verdi.

BIDEN'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başbaşa görüşme öncesi ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"UKRAYNA SAVAŞINDA DENGE POLİTİKASI YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimizle dolu dolu huzurla döneceğiz. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna olayı, akaryakıtla ilgili gelişmeler ve bir an önce de hububat konusunda açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım. Ben de özellikle uzun bir aradan sonra sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle bu NATO Zirvesi, gündemi itibariyle güçlü bir zirve oldu. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak atımlar da Rusya-Ukrayna sürecine de katkı verecektir. Ukrayna savaşında denge politikası yürütme gayretindeyiz. Diplomasiyle Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.