NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Grynkewich: "Arktik bölgesi, stratejik rekabetin ön cephesi haline geldi"

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, buzların erimesi ve yeni yolların açılmasıyla birlikte Arktik bölgesinin stratejik öneminin arttığını belirterek, "Arktik bölgesi ve Kuzey Avrupa, stratejik rekabetin ön cephesi haline geldi" dedi.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, İsveç'te savunma ve güvenlik politikası alanındaki önde gelen forumlardan biri olan Halk ve Savunma Ulusal Konferansı'nda konuştu. Çin, İran ve Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya olan desteklerine değinen Grynkewich, "Çin, Putin'in savaş makinesini finans etmeyi sürdürüyor. İran, teknoloji ve silah sağlamaya devam ediyor. Kuzey Koreli muharip birlikler ise Ukrayna sınırında Rusya'da bulunmaya devam ediyor. Elbette Rusya, İran ve Venezuela arasında da bir kesişim var. Savaşın finansmanına katkı sağlayan karanlık petrol tankerleri filosu söz konusu" dedi.

"Rus ve Çin gemileri, giderek daha fazla ortak devriye gerçekleştiriyor"

Grynkewich, "Arktik'te ve Yüksek Kuzey'de benzer bir eğilim görüyoruz. Rus ve Çin gemileri giderek daha fazla ortak devriye gerçekleştiriyor. Çin'e ait buz kırıcılar ve araştırma gemileri, Arktik sularında bulunuyor ve bu araştırmalar, barışçıl amaçlara yönelik değil, askeri bir avantaj elde etme hedefiyle gerçekleştiriliyor. Rusya ise Barents Denizi'nde gelişmiş kabiliyetlerini test etmeye devam ediyor. Yeni deniz yolları ortaya çıktıkça ve yeni kaynaklar keşfedildikçe, Arktik bölgesinin stratejik önemi giderek artıyor. Tüm bunlar, hibrit tehditler, hava sahası ihlalleri, GPS ve Küresel Konum Belirleme Sistemi (GNSS) karıştırma saldırıları ve Baltık Denizi'nde su altı altyapısını tehdit eden gölge filo operasyonları bağlamında yaşanıyor. Kısacası Arktik bölgesi ve Kuzey Avrupa, stratejik rekabetin ön cephesi haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Bu, giderek daha büyük bir tehdide dönüşecek"

NATO sınırı yakınlarında Çin ya da Rus gemilerinin faaliyetlerinin tehdit olarak görülmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Grynkewich, "Bu, giderek daha büyük bir tehdide dönüşecektir. Buzlar eridikçe ve erişim arttıkça, Rusya ve Çin'in birlikte çalıştığını kesinlikle görüyoruz. Çin gemileri, Rusya ile yalnızca Rusya'nın kuzey kıyılarında değil, Alaska'nın kuzeyinde ve Kanada yakınlarında da devriye geziyor. Daha önce belirttiğim gibi, bu barışçıl amaçlar için değil. Bu, çok hızlı büyüyebilecek bir mesele ve buna karşı dikkatli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Grynkewich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamalarının NATO açısından bir değişikliğe neden olup olmayacağı şeklindeki soruya ise, "Söylemlerin siyasi boyutları hakkında yorum yapmayacağım. Bir asker olarak bu benim görevim değil" cevabını verdi.

İsveç Başbakanı Kristersson, ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerini eleştirdi

Konferansta konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Danimarka'ya yönelik tehdit içeren açıklamalarını eleştirdi. Kristersson, kuralları baz alan dünya düzeninin büyük bir tehdit altında bulunduğunu söyledi. Yılda bir düzenlenen konferanstaki konuşmasında Kristersson, "ABD'nin Venezuela'da yaptıklarına uluslararası hukuk açısından son derece sert eleştiriler getiriyoruz. Grönland ve Danimarka'ya yönelik tehdit söylemlerini de sert bir şekilde eleştiriyoruz" dedi.

İsveçli lider, ABD lideri Trump'ın yıllar boyunca sadık bir müttefik olan Danimarka'yı tehdit etmek yerine bu ülkeye teşekkür ediyor olması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin gelecekte Rusya ve Çin'in Grönland'ı ele geçirmesine engel olmak için bu adanın sahibi olması gerektiğini söylemişti. - STOCKHOLM