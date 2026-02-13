NATO Genel Sekreteri Rutte: "Sözde Rus ayısı ortada yok. Ukrayna'da gördüğümüz, cansız ruhlu bir bahçe salyangozu"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Sözde Rus ayısı ortada yok. Ukrayna'da gördüğümüz cansız ruhlu bir bahçe salyangozu. Rusya, Ukrayna'da tam da bu şekilde, çok yavaş ve ağır kayıplar vererek ilerliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'na katılımı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına dün gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerle başlayan Rutte, "Dün gördüğüm, Avrupa'nın gerçekten öne çıkması NATO içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesi ve kendi savunması için daha fazla sorumluluk almasıydı. Bunun NATO'yu daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Bu gelişmenin ABD'yi NATO'ya daha sıkı bir şekilde bağlayacağını da ifade eden Rutte, "ABD, NATO'ya tamamen bağlı. Hem nükleer hem de konvansiyonel olarak ittifaka bağlılar ve bunun çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.

"Sözde Rus ayısı ortada yok"

Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'ya ilişkin konuların da ele alınacağını ifade eden Rutte, "Bazılarının düşündüğünün aksine Rusya, bu savaşı kazanmıyor. Sözde Rus ayısı ortada yok. Ukrayna'da gördüğümüz cansız ruhlu bir bahçe salyangozu. Rusya, Ukrayna'da tam da bu şekilde, çok yavaş ve ağır kayıplar vererek ilerliyor. Ayda on binlerce kayıp veriyor. Aralık'ta 35 bin, Ocak'ta 30 bin ölü. Gerçekler bunlar. Bu yüzden Ukrayna'yı güçlü tutmalıyız. Çünkü, verdiğimiz desteği en iyi şekilde kullandıklarını görüyoruz" dedi.

SDG sorusuna "Bu gündemimde değil" cevabı verdi

Bir basın mensubunun DAEŞ ile mücadelede terör örgütü PKK'nın kontrolündeki SDG ile çalışmaya devam edilip edilmeyeceği yönünde bir soruya Rutte, "Üzgünüm, bu benim gündemimde değil" ifadeleriyle cevap verdi.

"Önümüzdeki yıllarda NATO'daki Avrupa liderliğinin giderek daha fazla olduğunu göreceğiz."

"Avrupa, ABD'den bağımsız olabilir mi?" şeklinde bir soru alan Rutte, "NATO dahilinde hepimiz ABD, Avrupalılar ve Kanada'nın birlikte hareket etmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte, NATO'daki Avrupa liderliğinin ilerlemesi gerektiği konusunda da hemfikiriz. Avrupalılar, kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk almalı" dedi.

Avrupa'nın savunma harcamalarını artırdığını ve bunun en iyi örneklerinden birini savunma harcamalarını 2021'e nazaran iki kat artıran Almanya'nın oluşturduğunu ifade eden NATO Genel Sekreteri Rutte, "Dolayısıyla ABD, NATO'ya her zamankinden daha güçlü bir şekilde bağlı kalacak. Çünkü onlarca yıldır talep ettikleri şeyin, yani Avrupa ve Kanada'nın kolektif savunmaya daha fazla katkı yapmasının, artık gerçekleştiğini görüyorlar" şeklinde konuştu.

Rutte, "Şu anda gördüğüm şey, NATO'nun giderek daha fazla Avrupa liderliğinde olmasıdır. Avrupalılar, savunmalarını üstlenmek için öne çıkıyor. Tabii bu hem nükleer hem konvansiyonel anlamda güçlü bir Amerikan varlığıyla birlikte oluyor. Önümüzdeki yıllar için tüm planlarımız hazır" ifadelerini kullandı.

Rutte, "Önümüzdeki yıllarda NATO'daki Avrupa liderliğinin giderek daha fazla olduğunu göreceğiz. Ama ABD, kesinlikle örgüt içinde kalmaya devam edecek. Bunu ABD ile yakın eşgüdüm içinde, adım adım ve mevcut savunma planlama sürecine dayanarak yapacağız" dedi. - BERLİN