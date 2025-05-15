NATO Genel Sekreteri Rutte: Bu hafta golü Rusya attı dilebiliriz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da önemli olanın kalıcı ve daimi barış olduğunu belirterek, "Bu hafta golü Rusya attı diyebiliriz. Çok düşük seviyeli bir heyet gönderdiler ve karşılarına çıkan fırsatı değerlendirmediler" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında katılımcı ülke dışişleri bakanlarıyla yapılan Gayriresmi Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Türkiye'nin Antalya'da yaptığı ev sahipliği için teşekkür eden Mark Rutte, medya mensuplarının sorularını da yanıtladı.

SAVUNMA HARCAMALARININ ARTIRILMASI KARARI

6 hafta sonra düzenlenecek zirvede el alınması gereken meseleleri konuştuklarını aktaran Rutte, "Bunların en başında savunma harcamalarının artırılması yer alıyor. Gerçekten odak noktasında yer alan bir gündem maddesi. Zirvenin önümüzdeki yıllarda savunma harcamalarını artırmayı, böylelikle güvenliğimizi daha da güçlü bir teminat altına almayı hedefliyoruz. Bu çerçevede ittifakın her türlü tehdit ve sınamayı ele alabilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda müttefikler arasında adil külfet paylaşımı yapılmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Halihazırda ilk hedefimiz, gayrisafi yurt dışı hasılanın yüzde 2'sinin bu yıl içerisinde harcamalara ayrılması yönündeydi. Pek çok müttefik de bunun ötesine geçme planlarını duyurdu. Yüzde 2'nin yeterli olmadığını hepimiz kabul ettik, biliyoruz. Antalya'da gelecekte daha fazlasına ihtiyacımız olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

1 MİLYAR VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ

Asgari gereklilikleri karşılamak üzere daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, "İlave daha geniş kapsamlı altyapı ve dayanıklılık dahil olmak üzere savunma mimarimizi güçlendirmemiz gerekiyor. İttifak içerisinde önümüzdeki haftalarda Lahey'de düzenlenecek zirvede de resmi kararlara yönelik hazırlık çalışmalarımız devam edecek. Bu çerçevede savunma sanayilerimizin yapısını da güçlendirmek durumundayız. İhtiyaç duyduğumuz kapasiteler var bu çerçevede. Böylelikle 1 milyar vatandaşın güvenliğini savunma amacımızı yerine getirebileceğiz. Üretimin artırılması, inovasyonun güçlendirilmesi ve iş birliği engellerinin ortadan kaldırılması hedeflerimiz var. Bundan sadece güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da kazanımlar elde edeceğiz" diye konuştu.

UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü, devam eden savaşı da ele aldıklarını açıklayan Rutte, "Bu çerçevede Başkan Trump'ın ivedi çabalarına destek verdiğimizi duyurduk. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için en kısa sürede çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya verdiğimiz destek devam edecek. Savaşın körüklenmesi için değil, Ukrayna'nın bugün ve gelecekte kendini savunabilmesi için bu desteği vermeye devam edeceğiz. Arzu ettiğimiz anlaşmaya varıldığında Ukrayna'ya verdiğimiz destek daimi bir barışın tesis edilmesi için varlığını koruyacak. Savunma kapasitesinin artırılması, savunma ritminin artırılması, Ukrayna'nın güvenliğine destek verilmesi, Avrupa Atlantik Bölgesi'ndeki savunma yapımızı da güçlendirmeye devam edecektir" dedi.

ESTONYA KIYILARINDA RUS UÇAĞI

Estonya kıyılarında, Baltık denizinde bir Rus savaş uçağının dolaşması olayının sorulduğu Mark Rutte, son 6 ila 12 aylık dönemde bu gibi durumlara tanıklık ettiklerini belirterek, "Özellikle kritik altyapıyı tehdit eden unsurlarla ilgili dikkatimiz devam ediyor ve Estonya'daki mercilerle çok yakın iş birliğimiz sürüyor. Neler yaşandığını yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Bu bölgede bu nedenle aslında birlikte hareket etmeliyiz. Baltık Denizi'ndeki, Estonya başta olmak üzere diğer devletlerle birlikte ve NATO olarak topluca hareket ederek NATO topraklarının bu bölümünü de güvenli hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

F-35 PROGRAMI İÇİN TÜRKİYE PLANI

Türkiye'nin Eurofighter alımı ve F-35 programına tekrar katılması konuları sorulan Rutte, "NATO'nun müttefikler ve satışların önündeki engelleri kaldırması yönünde teşvik ettiğini söylemiştim zaten. Sayın Şansölye ile perşembe günü bir araya geldiğimizde yine Brüksel'de NATO Genel Merkezi'nde benzer konuları ele almıştık. Alman hükümetinin bundan sonra atılacak Eurofighter'la ilgili adımlara karar vermesi gerekiyor en nihayetinde. Ama bu konuyu açıklıkla değerlendirmeye ve bu engellerin kaldırılması yönünde teşvikimizi sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

'HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ'

Ukrayna-Rusya savaşında da önemli rol oynadığı belirtilen Türk savunma sanayisini değerlendiren Mark Rutte, şöyle devam etti:

"Önemli bir savunma sanayi bazı var Türkiye'de, bir merkezi var. Dolayısıyla Avrupa ve ABD'den çok yoğun ilgi görüyor. Dediğim gibi karşı karşıya olduğumuz bir sorun var. Caydırıcı savunma deyince harcama ile ilgili bir mesele olduğunu kabul ediyoruz. Bunun ama aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz savunma sanayisi çıktısını üretebiliyor musunuz? NATO topraklarında yaşayan 1 milyar kişinin güvenliğini sağlayacak düzeyde bir üretim yapabiliyor muyuz? Bu ayrı bir mesele. Rusya bazı hesaplamalara göre 3 ay içerisinde NATO ülkelerinin tamamının ürettiği mühimmatı üretebiliyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Bu nedenle ülkeler arasında engeller inşa etmeyelim. Kanada, ABD, Avrupa ülkeleri, Türkiye hepimiz aynı gemideyiz, aynı platformdayız. İhtiyaç duyduğumuz kapasiteler, kabiliyetler var. Mevcut boşluklar, eksiklikler var. Türkiye'deki savunma sanayi firmalarının da ihtiyaç duyulan ürünleri üretmesi gerekiyor ve bunun için de paraya ihtiyaç var. Umuyoruz ki bütün müttefikler zirve öncesinde yüzde 2 seviyesine ulaşacaktır. Sadece 8 ülke yüzde 2 seviyesine ulaşmıştı yılın başında. Lüksemburg'dan, Slovenya'dan, İspanya'dan, Belçika'dan, İtalya'dan diğer ülkelerden yüzde 2 taahhüdünü aldık. Çok daha iddialı hedefler ortaya konması bekleniyor önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla para ayrılacak, nelere yatırım yapılması gerektiğini biliyoruz, nelerin üretilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunu yaparak savunma, bildiğiniz gibi sadece paradan ibaret değil, inandırıcı, güvenilir bir savunma sanayi temeli, kendimizi ancak bu şekilde savunabiliriz."

'RUSYA UZUN VADELİ BİR TEHDİTTİR'

Katıldığı her basın toplantısında 'Rusya uzun vadeli bir tehdittir. Çin silahlı kuvvetlerini çok hızlı bir şekilde büyütüyor ve geliştiriyor' dediğini aktaran Mark Rutte, şu açıklamada bulundu:

"Önümüzdeki 10 yıllık dönemin sonunda nükleer savaş başlığı olabilir ve terör NATO'nun odaklandığı alanlardan bir tanesi diye hep söylüyorum. Çünkü terörle mücadele de NATO'nun temel görevleri arasında yer alıyor. Türkiye terörün en kötü etkilediği ülkelerden bir tanesi. Başka ülkeler de terör saldırılarından geçen yıllarda nasiplerini aldı. Dolayısıyla bütün bu tehditler var olmaya devam ediyor. Tekrar tekrar söylemeye devam edeceğiz. Aynı mesajı vermeye devam edeceğiz. Hangi dil ve ifade üzerine anlaşırsak anlaşalım, odağımız savunma sanayi üretimine yönelik olacak. Savunma sanayiyle ilgili planlara yönelik olacak. Paranın, ürünlerin ve çalışmanın, insan kaynaklarının yerlerinde olmasını sağlamaya çalışacağız. Dolayısıyla yayınlanacak bildiride bunları ne şekilde ifade edeceğimizi hep birlikte göreceğiz."

'BU HAFTA GOLÜ RUSYA ATTI'

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı iki büyük toplantı ve ittifak içerisindeki rolü sorulan Rutte, "Türkiye burada çok önemli rol oynuyor elbette. ve bu toplantılar bunun somut kanıtı. Bugün burada gayriresmi dışişleri bakanları toplantısını düzenliyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ekipleri tarafından çok güzel organize edildi. Tebriklerimizi iletiyoruz kendilerine. ve Türkiye bu gücüyle sahnede, her gün görüyoruz Türkiye'yi, bu çok önemli. Bu başka ülkelerin de müdahil olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Bu koalisyonda Türkiye var. Fransa ve Britanya da yine katılıyor. Çok daha büyük hale getiriyor bu girişimi. Ateşkes veya bir barış anlaşması yapıldığında Ukrayna'da önemli olan daimi olması, kalıcı olması bu anlaşmanın. 2014-2015 Minsk Anlaşması'na bakacak olursanız mürekkebi korumadan ihlal, tehdit ile karşı karşıya kalmıştık. Kalıcı olması, daimi olması gerekiyor yapılacak anlaşmaların, önemli olan o. Bu hafta golü Rusya attı diyebiliriz. Çok düşük seviyeli bir heyet gönderdiler ve karşılarına çıkan fırsatı değerlendirmediler. Sayın Başkan Zelenski bir fırsat sundu. 'Sizinle birlikte masaya oturacağım' dedi. 'Biz barış anlaşması için müzakere masasına oturmaya hazırız' dedi. Ukrayna bunu yapabildi ama topu Rus sahasına attıklarını görüyoruz. Top artık onlarda. ABD'nin çok ciddi şekilde başkanıyla, Marco Rubio dahil olmak üzere bütün dış ilişkiler ekibiyle birlikte Ukrayna'da bir barışa varılması için çalışmalarını yoğunlaştırdığını görüyoruz. Çok müteşekkiriz" diye konuştu.